Встреча с участниками I Съезда Российского движения детей и молодёжи прошла в Дагестане

Поприветствовать активистов прибыл вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов. С ребятами встретились также врио первого заместителя министра образования и науки РД Магомед Абидов и заместитель министра Аида Далгатова.

Напомним, I Съезд Российского движения детей и молодёжи проходил с 18 по 20 декабря в Москве. В рамках мероприятия ребята со всей страны определи планы и задачи по развитию общественной организации, а также выбрали новое наименование – теперь она носит название «Движение первых». Дагестан в столице представляли 13 активистов Российского движения школьников, Юнармии и ассоциации участников конкурса «Большая перемена».

В ходе встречи ребята поделились своими впечатлениями и новыми идеями по развитию движения.

«Долгие годы у нас было большое количество малых и больших общественных молодёжных организаций, как в республике, так и в стране в целом. Теперь же вы объединяетесь ради общих целей. Вы стоите у истоков этого движения. Это бесценный опыт, который станет подспорьем для вас во всех будущих делах», — обратился Муслим Телякавов к школьникам.

Успехов в новом деле ребятам пожелал и врио первого заместителя министра образования и науки РД Магомед Абидов. «Вы идейные и стремитесь к лучшему – это уже хорошее начало. Я искренне желаю вам успехов в достижении поставленных целей», — сказал он.

Заместитель министра образования и науки РД Аида Далгатова отметила, что Движение первых – уникальная площадка для самореализации детей и молодёжи, идеи которой уже нашла отклик в разных уголках республики. Инициативу создать первичные организации на своей базе уже изъявили школы в г. Махачкале, Ботлихском районе и г. Дербенте.

Отметим, новое детское движение создано благодаря инициативе самих школьников. Участниками движения смогут быть обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования.