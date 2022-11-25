Встреча с матерями погибших и в настоящее время участвующих солдат в зоне СВО прошла в Табасаранском районе

Глава Табасаранского района Дагестана Магомед Курбанов встретился с матерями военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга, и с теми, чьи сыновья сегодня защищают интересы родного Отечества в зоне СВО. Встреча состоялась 25 ноября и была приурочена ко Дню матери. В рамках мероприятия глава муниципалитета рассказал о мерах социальной помощи семьям военнослужащих.

«Администрацией района будет сделано всё возможное для поддержки семей военнослужащих», — сказал Курбанов.

Многие просьбы и обращения были решены прямо на месте. Кроме того, Глава Табасаранского района подчеркнул, что данной категории матерей будет оказана всевозможная поддержка.