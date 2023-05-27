Встреча с блогерами и туроператорами на тему «Мой Дагестан» прошла в Махачкале

В Национальной библиотеке Дагестана имени Расула Гамзатова состоялась встреча с блогерами и туроператорами на тему «Мой Дагестан». В мероприятии приняли участие министр по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов, заместитель министра по туризму и НХП РД Анна Безрукова, руководитель рабочей группы по работе с молодежью Экспертного совета при АТК Газимагомед Мухумагазиев, главный тренер сборной Москвы по ММА Магомед Магомедов, начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции РД Руслан Рагимов и представители духовенства Магомедрасул Саадуев, Отец Владимир Фильчаков, Борис Ханукаев. Энрик Муслимов отметил, что туризм — это благо для любого субъекта, так идет приток денежного капитала и улучшается социально-экономическое положение региона. «Но вместе с этим возникают ситуации, когда приезжие нарушают установившийся уклад жизни. Эта проблема актуальна для Дагестана с учетом того, что республику посещают люди с разным менталитетом и естественно вступают в некоторое противоречие с тем укладом жизни, который сложился у нас в республике. Мы все видели массу недовольства в социальных сетях поведением гостей республики и сегодня мы должны найти пути решения этой проблемы. Так, чтобы они приятно провели у нас время и не создавали конфликтных ситуаций. Юридически они никаких законов не нарушают, но есть нравственные законы. Нам надо научиться делать замечания аккуратно и не снимать на телефон, распространяя это в социальных сетях. Стоит отметить, что для большинства туристов интерес к Дагестану связан с нашей культурой, традициями и языками. И мы в свою очередь должны все, что у нас есть положительное сохранить», — сказал Энрик Муслимов.

Источник: Мирмол