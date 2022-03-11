Общество

Встреча предпринимательниц Ассоциации «Женщины бизнеса» с Уполномоченным при Президенте России по защите прав предпринимателей

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Накануне в Москве состоялась встреча предпринимательниц Ассоциации «Женщины бизнеса» с Уполномоченным при Президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Республику Дагестан на мероприятии представила председатель ДРО «Женщины бизнеса» Сефижат Магомедрасулова.
На встрече были внесены и рассмотрены предложения по субсидированию и компенсации затрат субъектов МСП на уплату процентов по действующим кредитам, которые были получены на поддержку и развитие деятельности, снижению налоговой нагрузки на 2022 год для МСП, упрощению оформления документов и получение льготных условий для реализации социально значимых и других проектов.
Кроме того, обсуждалась необоснованная наценка на производимые в России продукты питания, лекарства и детские товары.
Как отметила Сефижат Магомедрасулова, дагестаснкие бизнес-леди очень рады сложившемуся диалогу и перспективам поддержки предпринимательства.

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