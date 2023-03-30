Встать на защиту своего дома, родни и всей страны является долгом мужчины. Ежегодно в России совершенствуется законодательство, касающееся армии, военнослужащих и их семей.

С целью защиты границ и геополитических интересов страны формируются резервы военнослужащих, которые в случае опасности для страны встанут на ее защиту. Одним из числа таких военнослужащих является Гасанов Бахтияр, житель села Тпиг Агульского района.

«Конечно, служба по контракту — это своего рода кот в мешке, так как не знаешь, где окажешься завтра по службе. Но ребятам, особенно семейным, это очень помогает. Ты не переживаешь о том, как прокормить семью, когда есть стабильный заработок и крыша над головой. Но если все же окажешься в каких-либо горячих точках, я это воспринимаю спокойно, так как это мой гражданский долг служить и защищать Родину», — сказал Бахтияр.

На сегодняшний день Бахтияр является участником СВО из резерва военнослужащих.

Батитай Габибулаева