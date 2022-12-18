С момента начала СВО по защите населения Донбасса, звучит все больше имен уроженцев Агульского района, которые достойно защищают интересы нашей родины в этот сложный момент. В числе тех, кто, мужественно и стойко исполнял свой воинский долг и уроженец села Рича Агульского района Шабан Раджабов. Он родился в обычной семье, в которой отец работал строителем, мама же занималась обустройством семейного быта и воспитанием детей.

После окончания Ричинской средней общеобразовательной школы, Раджабов поступил в Поволжский колледж технологии и менеджмента, расположенный в городе Балаково Саратовской области. После окончания учебы в 2020 году, он выбрал для себя службу в рядах Российской Армии и оказался в числе тех, кто с оружием в руках встал на защиту интересов России.

В ходе одного из боестолкновений, Раджабов был контужен в голову. Травма была тяжелая и требовала длительного лечения. Сегодня военнослужащий поправляет свое здоровье в медицинских учреждениях. В том числе проходил лечение и в Агульской ЦРБ. Специалисты медучреждения выражают надежду на полное восстановление здоровья военнослужащего.

Шабан Раджабов внес свою весомую лепту в победу нашей страны в зоне СВО. Это важно и ценно для каждого гражданина.

Алена Магомедова