Вспышка ОКИ в Буйнакске идет на спад

Активные профилактические мероприятия в городе Буйнакске позволили наметить в ситуации со вспышкой ОКИ положительную динамику. Здесь медицинские специалисты проводят подворовые обходы, которые охватили более семи тысяч человек. Дополнительно, проводится иммунизация детей от Гепатита А. Уже привито почти пятьсот детей. Прививки от брюшного тифа и дизентерии получили работники пищевых предприятий и контактные лица. Более восьмисот человек прошли процедуру фаготерапии. По словам врио министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой, основная задача ведомства — минимизировать последствия острой кишечной инфекции для населения.

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