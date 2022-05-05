Вспыхнет ли Приднестровье

Нацистский режим может не ограничиться декларациями

В Приднестровье предотвращен новый теракт с помощью БПЛА. Беспилотник был снаряжен взрывчаткой и радиоуправляемым взрывателем. Авторство сомнений не вызывает – дрон со смертоносным грузом был запущен и управлялся украинскими террористами. В украинском медиа-пространстве совершенно открыто и подробно обсуждается необходимость нанести удар по Приднестровью, оцениваются возможности армии ПМР и Российской оперативной группы в случае украинской агрессии против республики. Все прогнозы звучат вполне оптимистично: общий контингент ее защитников не слишком велик, их вооружение преимущественно легкое, реальный боевой опыт у них отсутствует. Таким образом, спикеры силовых ведомств и эксперты сулят гарантированную и быструю «перемогу».

Украинские ресурсы утверждают, что все уже готово, чтобы «пойти и взять победу», дело остается за малым – украинские формирования ждут отмашки западных разведок, что подходящий момент настал и можно атаковать.

Однако все прекрасно понимают, что один из главных залогов успешности наступления заключается в его неожиданности и внезапности. И не только Тирасполь, но и Москва уже гарантировано предприняли меры против возможной агрессии нацистского режима, которая в этом случае закончится для него плачевно. Исходя из этого, можно предположить, что Киев специально создает вокруг ПМР информационный шум, чтобы заставить Россию оттянуть часть своих сил на угрожаемое направление, тем самым ослабив давление на восточную группировку ВСУ, а также отвлечь внимание собственного общества от провала в Мариуполе и от грядущего разгрома в Донбассе. Ранее украинскому руководству удавалось даже вызывать эйфорию у части украинцев обещанием скорой победы. Так почему бы не попробовать этот прием еще раз?

Но ведь бывало и так, что заранее и широко разрекламированное наступление пытались осуществить в реальности, с неизменным трагическим результатом для боевиков, участвовавших в операции. То есть нельзя исключать того, что нацисты все же атакуют Приднестровье. И тут возможны два сценария: первый из них – если Молдавия в той или иной форме поддержит нападение бандеровцев на ПМР, и второй – если Кишинев откажется от любого участия в этой операции и придется действовать без его помощи.

Молдавии война ни к чему. Начнем с того, что, согласно опросам, общественная поддержка идей «реконкисты Трансистрии» не превышает трех процентов. И с такой поддержкой вступление в военный конфликт станет гарантированным и быстрым суицидом власти. Война с ПМР спровоцирует конфронтацию с Гагаузией, с высокой долей вероятности перерастающую в гражданскую войну.

Экономический и политический кризис, неизбежный в этом случае, будет означать конец режима Санду. В Кишиневе это прекрасно понимают и категорически отказываются от предложений «посодействовать в восстановлении территориальной целостности», несмотря на давление Киева, НАТО и Бухареста, который рассматривает такой военный конфликт как возможность для аншлюса Молдавии, а также, возможно, и некоторых украинских территорий.

Впрочем, даже если Кишинев уломать не удастся, Киев запросто может выступить и самостоятельно, в том числе и в «облегченном» варианте – ограничившись артиллерийскими и ракетными ударами по базам и военным объектам ПМР и миротворцев. Опыт с аналогичными действиями против приграничных территорий российских областей сформировал у бандеровцев ложное чувство безнаказанности за подобные действия.

По некоторым данным, СБУ уже готовит на границе ПМР провокацию, которая послужит предлогом для массированного удара по республике. Из приграничных с Приднестровьем районов Украины ВСУ нанесут удары по нескольким целям в Одесской области, в которых обвинят российских миротворцев, и последует «ответный» удар. Далее ситуация, по аналогии с Донбассом, начнет ухудшаться по нарастающей, и в нее может оказаться втянута против своей воли Молдавия, если, например, последуют ракетные «перелеты», которые начнут поражать ее территорию.

Но этот план имеет главную сложность: в Киеве не могут просчитать возможные ответные шаги России – им ничего не приходит в голову, кроме безнадежных десантов на заминированное одесское побережье в духе штурма пляжа «Омаха», хотя в глубине души они прекрасно понимают, что ответ будет ассиметричным по форме и сокрушительным по мощи.

Борис Джерелиевский