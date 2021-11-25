Ежегодно 12 декабря Общественное Движение «Гражданин» проводит «Всероссийский тест на знание Конституции РФ» (далее – Акция).

Всего в Акции 2020 года приняли участие 704 680 человек на 1785 официальных площадках в 85 субъектах Российской Федерации и в русскоязычных общинах 25 иностранных государств. Прохождение теста учащимися образовательных учреждений, общественных организаций, соотечественников за рубежом, лидеров общественного мнения и заинтересованных граждан получило широкое освещение в федеральных и региональных СМИ, блогерами в социальных сетях. Отчет Акции 2020 прилагается.

В 2021 году Всероссийский тест на знание Конституции РФ пройдет в форме добровольного электронного теста для лиц старше 12 лет на официальных площадках Акции на платформе «Гражданин» в онлайн формате. 12 декабря будут запущены онлайн площадки Акции, а 13 декабря станет возможным проведение очного формата со стартом Всероссийского открытого урока на знание Конституции РФ. В этом году в формировании вопросов теста приняли участие известные эксперты, в партнерскую программу вошли ВУЗы и Российские технологические корпорации, Акцию поддержали актеры, политики, журналисты, юристы, блогеры и другие лидеры общественного мнения.

Подробная информация об условиях и правилах участия будет предоставлена в Положении Акции и на официальном сайте гражданин.дети (www.гражданин.дети), а также в группе ВКонтакте (https://vk.com/citizz).