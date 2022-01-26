АНО «Россия — страна возможностей» в период с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года проводит Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет».

Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных муниципальных команд управленцев в сфере образования, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций и надпрофессиональных навыков.

В конкурсе может принять участие команда из пяти специалистов одного муниципального образования в составе руководителя или заместителя руководителя муниципального органа управления образованием, специалиста муниципального органа управления образованием, руководителя структурного подразделения (например, методической службы), руководителей (заместителей руководителей) образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования.

Конкурс проводится в пять этапов:

1 этап: регистрация участников (декабрь 2021 года – февраль 2022 года).

Для участия в конкурсе каждому участнику команды необходимо в срок до 28 февраля 2022 г. пройти электронную регистрацию на официальном сайте конкурса (www.флагманымуниципалитет.рф);

2 этап: дистанционный (5-15 марта 2022 года). Состоит из блоков тестирования: по направлениям «Функциональная грамотность», «Общие знания»,

«Психолого-педагогические и экономико-правовые аспекты организации работы муниципальной системы образования».

По результатам дистанционного этапа определяются значения командных рейтингов, который представляет собой сумму индивидуальных баллов каждого участника команды.

Значения командных рейтингов определяются отдельно по каждой условной зоне «Запад» (Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа) и «Восток» (Дальневосточный, Сибирский, Уральский и Приволжский федеральные округа). Списки команд, успешно прошедших этап дистанционного тестирования и прошедшие в полуфиналы, будут размещены на сайте конкурса;

3 этап: дистанционная образовательная программа

(15 марта – 15 апреля 2022 года).

60 команд, получивших по итогам тестирования наиболее высокие значения рейтинга по условным зонам «Запад» и «Восток» и прошедшие в полуфиналы, будут приглашены для прохождения программы повышения квалификации «Разработка программы развития муниципальной системы образования»;

4 этап (очный): 2 полуфинала конкурса (15–21 апреля 2022 года). Полуфиналы проводятся в Москве в форме проблемно-аналитической деловой игры «Муниципальная система образования: десять лет».

В рамках полуфиналов для участников конкурса предусмотрено посещение Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Минпросвещения России, Общественной палаты Российской Федерации и других организаций и ведомств;

5 этап (очный): Всероссийский финал конкурса проводится в сентябре 2022 года в Санкт-Петербурге в форме очных конкурсных испытаний («Кейс-турнир», «Разработка и защита проекта развития образования в муниципалитете» и проч.).

Все очные мероприятия конкурса будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Сроки проведения этапов конкурса могут быть изменены в соответствии с рекомендациями территориальных органов Роспотребнадзора в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Победители конкурса получат призы от партнеров конкурса, смогут пройти обучение по программе переподготовки и будут включены в кадровый резерв управленцев.

Контактное лицо от АНО «РСВ»: Сереброва Елена Владимировна,

+7 (985) 610-65-26, elena.serebrova@rsv.ru.