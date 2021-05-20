Всероссийский музыкальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «День России!»

Региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры и искусств» проводит Всероссийский ежегодный открытый дистанционный музыкальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «День России!». Конкурс, проводимый в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу», приурочен ко Дню России 12 июня.

Организация и проведение конкурса осуществляется при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства обороны Российской Федерации, Генерального Совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, Совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Подробная информация о конкурсе – на сайте организатора фестиваля https://www.soyuz-kultura.com/node/944