Общество

Всероссийский музыкальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «День России!»

Оставить комментарий

Региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры и искусств» проводит Всероссийский ежегодный открытый дистанционный музыкальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «День России!». Конкурс, проводимый в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу», приурочен ко Дню России 12 июня.

Организация и проведение конкурса осуществляется при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства обороны Российской Федерации, Генерального Совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, Совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Подробная информация о конкурсе – на сайте организатора фестиваля https://www.soyuz-kultura.com/node/944

Также читают:

Какие призы получат победители конкурса «Мой Дагес...
В Дагестане продолжается реализация региональной ...
Теплосистема региона готова к холодам на 91 %
ЦIакIинарин «конвертарихъас»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *