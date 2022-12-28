Всероссийский конкурс «Спасем жизнь вместе»

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РД (УКОН МВД по РД) в период с 10 января по 20 февраля 2023 года проводит региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» (далее – Конкурс).

Конкурсные работы с заявкой на участие в Конкурсе в срок до 10 февраля 2023 года необходимо направить на э/а mailto:konkurs_antinarko@mail.ru в УКОН МВД по РД.

Скачать заявку для участия и Положение Конкурса можно по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/48CU/mzJLXcmpk