Общество

Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе»

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В период с 10 января по 20 февраля 2023 года проводится региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» (далее — Конкурс).

Скачать заявку для участия, ознакомиться с положением, порядком проведения, а также требованиям и оценке, к предъявляемым конкурсным работам по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/48CU/mzJLXcmpk.

Конкурсные работы с заявкой на участие в Конкурсе в срок до 10 февраля 2023 г. необходимо представить по э/п: konkurs antinarco@mail.ru в Управление по контролю за оборотом наркотиков УВД по Республике Дагестан.

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