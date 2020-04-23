25 марта Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» запустила Всероссийский конкурс «Смарт.Эволюция» по выявлению эффективных практик и антикризисных решений, в том числе по борьбе с коронавирусом и его последствиями (https://smarteka.com/contest/evolution). Общий призовой фонд Конкурса – 3 миллиона рублей.

Сбор заявок на Конкурс проходит до 15 мая на Цифровой платформе практик устойчивого развития «Смартека» (далее – «Смартека»), которую АСИ запустило 15 декабря 2019 года по поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина (п.6 ПР-1186 от 2 июля 2019 года).

Принять участие могут граждане России от 14 лет, реализовавшие практику или нашедшие решение актуальной проблемы по одной из 12 категорий «Смартеки» (категории: «Здоровье и образ жизни», «Инвестиции», «Развитие МСП и экспорта», «Уровень жизни и демография», «Экология», «Туризм», «Инновации и технологии», «Культура», «Эффективное управление», «Жилье и городская среда», «Образование», «Развитие сельских территорий»).