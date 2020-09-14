Всероссийский конкурс «Семья года»

Организационный комитет Всероссийского конкурса «Семья года» (далее – Всероссийский конкурс) информирует об итогах проведения конкурса в 2020 году. Проведение Всероссийского конкурса отвечает задачам,обозначенным в Указе Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. No 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». Организаторами Всероссийского конкурса являются Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В региональных и муниципальных этапах Всероссийского конкурса приняли участие около 3000 семей.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации изменился формат проведения мероприятий, в большинстве субъектах Российской Федерации они прошли в дистанционном формате. Высокий уровень организации конкурса отмечен в Республике Калмыкия, Краснодарском, Красноярском, Хабаровском краях, Липецкой, Новосибирской, Омской, Саратовской, Тюменской, Ульяновской областях.

В Оргкомитет Всероссийского конкурса поступило 342 представления на семьи-победители региональных этапов из 83 субъектов Российской Федерации, в том числе в номинации «Многодетная семья» – 72, «Молодая семья» – 66,«Сельская семья» – 70,«Золотая семья» – 55,«Семья – хранитель традиций» – 79.

Решением Оргкомитета (протокол No 2 от 28 июля 2020 г.) утвержден перечень семей — победителей Всероссийского конкурса, включающий 89 семей, в том числе: в номинации «Многодетная семья» – 14 семей, «Молодая семья» – 20 семей,«Сельская семья» – 19 семей,«Золотая семья» – 13 семей,«Семья – хранитель традиций» – 23 семьи.

С учетом значимости мероприятий Всероссийского конкурса считаем целесообразным и просим Вас:

поручить организовать информационное освещение итогов Всероссийского конкурса в муниципальных и региональных средствах массовой информации;

провести личный прием семей-победителей и участников Всероссийского конкурса;

организовать участие семей в мероприятиях, направленных на пропаганду ценности семьи и ответственного родительства, распространение положительного опыта социально ответственных семей.

Информируем, что в адрес органов исполнительной власти субъектов региональных координаторов Всероссийского конкурса в срок до 1 ноября 2020 года будут направлены для вручения семьям-победителям и семьям-участникам Всероссийского конкурса:

Национальная летопись «Семья года.Россия.2020»;

дипломы победителей Всероссийского конкурса;

свидетельства об участии во Всероссийском конкурсе;

памятные подарки (только для семей–победителей). Принимая во внимание Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2020г. No 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», итоговые мероприятия Всероссийского конкурса пройдут в онлайн-формате. Фондом будет подготовлен телепроект «Всероссийский семейный вечер» с участием семей-победителей, артистов, представителей органов государственной власти, общественных деятелей. Трансляция телепроекта пройдет на канале ОТР в третьей декаде ноября текущего года. О порядке участия семей-победителей в видеозаписи телепроекта будет сообщено дополнительно региональным координаторам Всероссийского конкурса. Благодарим органы государственной власти Вашего региона за участие во Всероссийском конкурсе в 2020 году и выражаем надежду на сотрудничество в организации данного мероприятия в 2021 году.

Информация об итогах Всероссийского конкурса размещена на портале Фонда https://www.fond-detyam.ru/vserossiyskiy-konkurs-semya-goda/2020.