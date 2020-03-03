Всероссийский конкурс молодёжных проектов и Вузов принимает заявки на участие

В АИС «Молодежь России» открылась регистрация на участие в конкурсе, который впервые принимает заявки и от физлиц, и от Вузов.

Принять участие смогут лица 14 — 30 лет и образовательные учреждения. Физическое лицо, победившее на конкурсе, получит грант размером до 2,5 млн рублей, а Вуз – не более 15 млн.

Физическое лицо может подать заявку по направлению добровольчества, молодежных медиа, патриотического воспитания, ЗОЖ, укрепления семейных ценностей, туризма, развития социальных лифтов и тд.

Вузы могут претендовать на гранты в сфере творческих инициатив молодежи, в развитии надпрофессиональных навыков и тд.

Заявки принимаются до 2 апреля.

Конкурс входит в число проектов АНО «Россия — страна возможностей».