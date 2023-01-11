Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информирует о проведении Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления» (далее – конкурс).

Минтрудом России в порядке реализации подпунктов «б» и «в» пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2020 г. № 935 «О Всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления» утвержден порядок представления документов для участия в конкурсе в 2022 – 2023 годах, а также обновлен состав конкурсной комиссии по определению лучших кадровых практик и инициатив в системе государственного и муниципального управления (далее – конкурсная комиссия).

С указанной и иной дополнительной информацией о конкурсе можно также ознакомиться на официальном сайте Минтруда России (https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/gossluzhba/17/18) в разделе: Деятельность / Государственная гражданская служба / Применение кадровых технологий на государственной гражданской службе / «Всероссийский конкурс «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления» (2022 – 2023 гг.), а также на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – единая система) (https://edu.gossluzhba.gov.ru/news/fdb0e80e-527c-ed11-aff5- 0894ef944087). Для удобства использования в работе анкета для участия в конкурсе и пример ее заполнения можно скачать на официальном сайте Минтруда России по указанному выше адресу. Вместе с тем обращаем внимание, что представление документов для участия в конкурсе для их последующего рассмотрения конкурсной комиссией осуществляется с 12 декабря 2022 года по 10 февраля 2023 года. Дополнительно сообщаем, что методика оценки представленных на конкурс кадровых практик и инициатив будет размещена на официальном сайте Минтруда России, а также официальном сайте единой системы.