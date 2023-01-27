В целях выявления, поощрения и распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований ежегодно проводится Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» (далее — Конкурс).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» утверждены следующие номинации:

— градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;

— муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами;

— обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах; — укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне;

— модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»).

В Конкурсе вправе участвовать следующие категории муниципальных образований:

I категория — муниципальные округа, городские округа (городские округа с внутригородским делением) и городские поселения;

II категория — сельские поселения.

Победителям Конкурса присуждаются дипломы Правительства Российской Федерации и денежные премии. Размер денежной премии по каждой номинации конкурса составляет:

в I категории участников Конкурса: первое место – 50 000 тыс. рублей, второе место – 40 000 тыс. рублей, третье место – 30 000 тыс. рублей, четвертое место – 20 ООО тыс. рублей, пятое место – 10 000 тыс. рублей;

во II категории участников Конкурса: первое место – 20 000 тыс. рублей, второе место – 15 000 тыс. рублей, третье место – 7 000 тыс. рублей, четвертое место 5 000 тыс. рублей, пятое место – 30 00 тыс. рублей.

Конкурс проводится в два этапа — региональный и федеральный.

Региональный этап: Конкурсные заявки муниципальных образований представляются субъектами РФ в федеральную конкурсную комиссию до 20 августа.

Общероссийский конгресс муниципальных образований и Всероссийский Совет местного самоуправления вправе представить до 1 сентября не более 1 конкурсной заявки муниципального образования от субъекта Российской Федерации по каждой номинации конкурса.

Федеральный этап: Оценка конкурсных заявок осуществляется до 15 октября.

Следует напомнить, что в 2022 году для участия в республиканском этапе Конкурса поступило всего 6 конкурных заявок от муниципальных образований Республики Дагестан (5 заявок по номинации «муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» и 1 заявка по номинации «укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»). По остальным номинациям в 2022 году заявок не поступало.

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Более подробную информацию для рерайта можно найти по ссылке: URL=https://www.economy.gov.ru/material/departments/d35/luchshaya_municipalnaya_praktika/]https://www.economy.gov.ru/material/departments/d35/luchshaya_municipalnaya_praktika

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