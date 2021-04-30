Всероссийский интерактивный квест по кибербезопасности и безопасности в интернете для школьников «CyberFox 2021: защита от вирусов»

Онлайн-школа «Фоксфорд» совместно с «Лабораторией Касперского» (ведущая российская ИТ-компания в сфере информационной безопасности) разработали и проводят с 26 апреля по 30 августа 2021 года Всероссийский интерактивный квест по кибербезопасности и безопасности в интернете для школьников 1-11 классов «CyberFox 2021: защита от вирусов».

Всероссийский квест доступен в указанный период (26.04 — 30.08.2021) в сети интернет для регистрации и участия в нём по адресу https://foxford.ru/I/cL16. Всероссийский интерактивный квест реализуется посредством цифровых технологий на бесплатной основе.

Квест является федеральным просветительским мероприятием с высокой социальной значимостью для формирования у школьников 1-11 классов цифровой грамотности и знаний по информационной безопасности.

— В игровой форме участники приобретают навыки по защите от киберугроз, защите от вирусов и кибермошенников, по сохранению данных, повторяют правила безопасности в социальных сетях.

— Всероссийский квест включает «Бесплатный курс по кибербезопасности» для закрепления полученных знаний и навыков, полученных в игровой форме. Все, кто пройдёт его до конца, получат призы.

Проект разработан в соответствии с задачами национального проекта «Цифровая экономика» и национального проекта «Образование».

Согласно правилам квеста для педагогов школ разработана система вознаграждений:

— сертификаты организатора мероприятия,

— бесплатный курс повышения квалификации «Интернет для учителя: безопасность личных данных и успешная коммуникация».

Адрес страницы квеста в сети Интернет для регистрации педагогов от школ — https://foxford.ru/I/cL2M.

По итогам проведения Всероссийского интерактивного квеста по кибербезопасности и безопасности в интернете может быть составлен рейтинг принявших в нем участие образовательных учреждений с группировкой по городам России. Рейтинг будет опубликован в отдельном разделе на странице квеста в сети Интернет с открытым доступом для просмотра.