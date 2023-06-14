Всероссийский форум «Я люблю Россию: Россия — это мы!» прошел в Дагестане

В рамках празднования Дня России в музее «Россия – моя история» состоялся Всероссийский форум «Я люблю Россию: Россия — это мы!».

С приветственным словом к собравшимся обратился министр по национальной политике и делам религий региона Энрик Муслимов: «Россия – великая страна. Её величие определяется многими параметрами. В первую очередь – это достижение нашего государства. Мы одержали великую Победу, которая отмечается ежегодно 9 мая. Это заслуга Красной армии. Мы отстояли Дагестан в 1999 году. Как сказал президент Владимир Путин: «Мы защитили не только страну, но и территориальную целостность всей России».

Энрик Муслимов отметил, что Россия – многонациональная страна. «Каждый народ несёт в себе культуру, язык, традиции и обычаи. Дагестан – это миниатюра России. Наше государство даёт возможность развиваться и жить свободно вне зависимости от национальности и от конфессии. Кто бы и как бы ни старался раздробить нашу страну, ни у кого не получится это сделать. Россия войны не начинает, Россия их заканчивает победой», – подчеркнул министр.

Председатель комитета Народного Собрания РД по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентских связей Фирудин Раджабов отметил, что этот праздник олицетворяет собой новую Россию.

«За прошедшие годы нашей стране пришлось пережить политические, социальные, экономические и другие преобразования. Несмотря на это, мы доказали всему миру, что можем не только преодолевать трудности, но и сохранять единство и согласие наших народов, укреплять и защищать государство. Народ России, в том числе дагестанцы, своим каждодневным трудом вносят важнейший вклад в решении спорных вопросов, являющихся судьбоносными для нашей Родины. Сегодня борьба за интересы российского государства идёт не только на передовой в зоне СВО. Интересы защищаются в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений, в сфере культуры. Идёт атака на наши нравственные, духовные ценности, историю нашей страны», – заметил Раджабов.

Как представитель Народного Собрания республики он выразил готовность оказать всяческое содействие в решении поставленных задач, проявляя максимальную открытость со всеми заинтересованными сторонами, институтами власти и гражданского общества.

Об уникальной судьбе России говорил и ректор Дагестанского гуманитарного института Нухкади Бахмудкадиев.

«Мы едины в своих чувствах и мыслях, знаем, что Россия – это наша общая земля и наш дом. И какие бы трудности на её долю не выпадали, она достойно выстоит, выдержит и выйдет ещё сильнее и одухотворённее!», – констатировал Бахмудкадиев.

По его словам, для ДГИ данный форум имеет особую ценность, поскольку благодаря той деятельности, которой занимается вуз, он решает многие государственные задачи в том числе.

«Развитие теологического образования, в частности, способствует духовной и идеологической безопасности страны. Мы воспитываем настоящих патриотов, чтущих свою Родину и готовых ради нее на все», – заключил ректор ДГИ.

Выступления спикеров сопровождались патриотическими песнями, выступлениями детских хореографических ансамблей, сценками студентов ДГИ. В фойе музея была развернута выставка национальных подворий.

Напомним, что форум организован Министерством по национальной политике и делам религий РД и Дагестанским гуманитарным институтом.