Всероссийский форум учащихся прошел в Кайтагском районе

Всероссийский форум учащихся общеобразовательных учреждений «Роль деятельности Министерства внутренних дел в профилактике правонарушений среди молодежи» прошел вчера, 9 ноября, в селе Баршамай Кайтагского района.

Организаторами мероприятия выступили: Министерство внутренних дел по РД, Общественный совет при МВД по РД, администрация МР «Кайтагский район», Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России).

По такому случаю муниципалитет посетили почетные гости: начальник ФКУ «ЦХиСО» МВД по Республике Дагестан Магомедсаид Османов, председатель Общественного совета при МВД по РД, директор Ростовского института (филиала) ВГУЮ, профессор, заслуженный юрист Дагестана Багавдин Магомедов, заместитель руководителя Общественного совета при МВД по РД Магомедсалам Халилов, заместитель главы администрации МО «Дахадаевский район» Алисултан Магомедов. В форуме также приняли участие студенты Ростовского института (филиала) ВГУЮ, школьники и педагоги из соседнего Дахадаевского и Кайтагского районов.

По приезду в Кайтаг, делегацию встретил глава муниципалитета Алим Темирбулатов, после чего все вместе отправились в районный отдел полиции, где ознакомились с условиями трудовой деятельности сотрудников отдела внутренних дел. Затем побывали в новой современной Баршамайской СОШ имени А.Р. Качмасова, просторные комфортные классы которой, оснащенные по последнему слову техники, приятно удивили гостей. После обхода школы, глава района и приезжие гости направились в Дом культуры села Баршамай для торжественного открытия форума, начавшегося с Гимна России.

Открывая работу форума, Алим Темирбулатов поприветствовал собравшихся в зале гостей и участников мероприятия и выразил слова благодарности организаторам за высокий уровень подготовки такого важного для района события.

«Я приветствую всех участников сегодняшнего форума! Хочу поблагодарить председателя оргкомитета данного мероприятия — Министра внутренних дел по Республике Дагестан Абдурашида Магомедовича, председателя Общественного совета при МВД по РД Багавдина Магомедовича, за организацию очень нужного и продуктивного форума. Надеюсь, что он пройдет плодотворно, интересно, и каждый присутствующий здесь студент и учащийся школы приобретет для себя что-то полезное», – сказал глава района.

Далее выступил Магомедсаид Османов, обративший внимание собравшихся на вопросы самовоспитания родителей и воспитания детей.

«Приветствую вас от имени руководства МВД по РД! Хочу отметить, что от правильного воспитания наших детей, от того, как воспитаны мы с вами, зависит не только будущее нашего района и села, но и всего нашего государства», – заявил он.

В своей приветственной речи Багавдин Магомедов отметил, что, благодаря стараниям главы Кайтагского района Алима Темирбулатова, в селе Баршамай созданы отличные условия для развития детей.

«Я побывал во многих странах и городах, но нигде не видел таких условий. Был приятно удивлен, когда увидел эту школу, где дети могут получить качественное образование. Все, что сегодня делается государством, главой района и вашими родителями, направлено на то, чтобы вы стали хорошими людьми. Вы – будущее нашей страны! Хочу пожелать вам брать пример с ваших учителей и родителей, стремиться быть еще лучше! Я безмерно благодарен руководителям обоих районов за то, что обеспечили ваше присутствие здесь, поскольку этот форум будет для вас очень полезен», — поблагодарил он.

Выступая на мероприятии, Магомедсалам Халилов подчеркнул, что в Кайтагском и Дахадаевском районах проживают очень умные и талантливые люди, много профессоров, докторов наук и ученых.

«Хочу пожелать вам быть послушными, никогда не забывать своих учителей! Где бы вам ни пришлось работать, служить или защищать Родину, всегда помните о том, что вы достойные патриоты своей республики и страны!» — добавил он.

Также с речью на форуме выступил Алисултан Магомедов, который от имени главы Дахадаевского района, педагогической общественности и от себя лично поблагодарил организаторов мероприятия, а школьникам пожелал быть хорошими учениками, чтобы родители и учителя всегда гордились ими.

Далее выступила директор Трисанчинской СОШ Алена Абдуллаева, выразившая признательность за приглашение на столь значимое мероприятие.

«Говоря о патриотическом воспитании молодежи, важно отметить, что защита Родины – это моральный долг каждого гражданина. Сегодня наши ребята защищают интересы своей страны, будущее российского народа от нацизма и фашизма на Украине. И мы с вами должны поддерживать их, а не идти на поводу у недовоспитанных провокаторов. Подрастающему поколению хочу пожелать расти нравственно чистыми и духовно богатыми людьми, получать хорошие крепкие знания, являющиеся «ключами от всех дверей». Успехов вам в учебе и в жизни! Равняйтесь на лучших!» — пожелала она.

Также приветствие гостям форума выразили: заместитель начальника отдела образования и муниципальных услуг администрации МР «Кайтагский район» Кистаман Муртузалиева и начальник ОМВД РФ по Кайтагскому району Абдусалам Арсланалиев.

Мероприятие продолжилось докладом директора Сурхачинской СОШ Магомеда Гасанова на тему «Хотят ли русские войны?», посвященного событиям, происходящим в настоящее время на территории Украины. Затем выступили учащиеся и студенты: ученик 11 класса Маджалисской СОШ имени Темирханова Эльдар Шамхалов с докладом «Значение деятельности правоохранительных органов в формировании правосознания у молодежи», студент Ростовского института (филиала) ВГУЮ Андроник Гаспарян с докладом «Защита Отечества – важнейшая конституционная обязанность каждого гражданина РФ», ученица Трисанчинской СОШ имени Р.М. Умалатова Дахадаевского района Патимат Ибрагимбекова с докладом «Историко-правовые аспекты развития государственной системы в сфере предупреждения и пресечения правонарушений, совершаемые несовершеннолетними» и студентка Юридического колледжа Северо-Кавказского института ВГУЮ Хабибат Нухманова с докладом на тему «Предупреждение и профилактика правонарушений несовершеннолетних силами ОВД: проблемы и перспективы».

Выслушав доклады, участники форума задавали вопросы докладчикам, обсудили такие понятия как: патриотизм, достоинство, честь, сила духа, а также говорили о том, какое наказание следует назначить за правонарушения небольшой тяжести, такие как: табакокурение и употребление алкоголя несовершеннолетними. За самые точные ответы и за хорошие доклады школьникам и студентам были обещаны премии.

В завершение пленарного заседания выступил уроженец Кайтагского района, полковник Росгвардии, дважды побывавший в зоне проведения СВО на территории Украины, кавалер Ордена Мужества Магомед Магомедов.

«Я очень благодарен Алиму Магомедовичу за приглашение. Также хочу отметить, что с его приходом многое изменилось в районе в лучшую сторону. А молодежь призываю любить свою Родину, уважать учителей и родителей. Сегодняшний день мы все запомним, так как много интересного для себя узнали. Удачи вам, ребята, благополучия и патриотизма!» — пожелал полковник.

Затем состоялось награждение участников форума Благодарственными письмами от МВД по РД за вклад в развитие научно-исследовательской деятельности, поддержку в организации и проведении Всероссийского форума учащихся.

В рамках форума также прошла и Всероссийская акция «Сад памяти», в ходе которой главой Кайтагского района Алимом Темирбулатовым вместе с гостями мероприятия, работниками Кайтагского лесничества и волонтерами Кайтага были посажены молодые деревья во дворе Дома культуры села Баршамай в дань памяти погибшим в ходе Великой Отечественной войны, специальной военной операции на Украине и всех локальных вооруженных конфликтов.

По завершению акции для всех гостей форума был организован обед в столовой Баршамайской СОШ имени Качмасова, после которого прошли секционные занятия со школьниками на темы: «Информационная безопасность молодежи как одно из направлений профилактики правонарушений», «Историческое развитие системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, осуществляемое органами внутренних дел», «Значение деятельности правоохранительных органов в формировании молодежного правосознания» и «Министерство внутренних дел РД и его роль в профилактике правонарушений среди молодежи».