Всероссийский форум студенческих спортивных клубов стартовал в Махачкале

Более двухсот человек из шестидесяти регионов страны примут участие во Всероссийском форуме студенческих спортивных клубов, который начал работу на базе ДГУ в городе Махачкала. Исполнительный директор АССК Евгений Бычков отмечает, что форум даёт возможность получить новые знания, а также увидеть новые регионы.

Форум продлится в течение четырёх дней при участии лидеров и активистов спортклубов, сотрудников образовательных учреждений, представителей общественных организаций и т.д. Участники форума планируют посетить с экскурсией основные достопримечательности республики.

В рамках форума будет организован финал конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб».