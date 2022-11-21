Всероссийский флешмоб ко Дню матери

Поблагодари маму!

Мама – самый близкий и родной человек в нашей жизни, который дарит свою любовь и заботу, нежность и ласку. Но часто ли мы говорим ей спасибо за это?

В преддверии Международного Дня матери у нас есть замечательный повод поздравить наших мам и сказать им теплые слова благодарности!

Фонд Андрея Первозванного совместно с популярной российской певицей Дианой Гурцкая запускает большой семейный флешмоб и приглашает всех к участию!

Как принять участие в семейном флешмобе?

1. С 23 по 27 ноября выложите на своей странице в ВКонтакте рисунок, любимую фотографию или видео с мамой — поблагодарите ее, расскажите о ней, о значении ее любви и заботы для вас! Отметьте ваш пост хештегом #деньматери2022 и #фондандреяпервозванного.

2. Ваш аккаунт должен быть открыт

3. Вам нужно быть подписанным на страницы https://vk.com/fap_fund, https://vk.com/bf_protek, https://vk.com/mr.skovorodkin и https://vk.com/julitoyss.

Конечно же, наш флешмоб не обойдется без розыгрыша призов. Случайным выбором мы определим 10 участников, которым повезет в этот день. Они получат сертификаты Ozon от Фонда Андрея Первозванного и приятные подарки от партнеров флешмоба – MRСковородкин, JuliToys и БФ «Протек».

Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 30 ноября на страницах Фонда Андрея Первозванного www.fap.ru и в ВК https://vk.com/fap_fund, а также на страницах партнеров флешмоба.

Стартуем? Подарки ждут своих обладателей!

Поблагодарите свою маму – ей будет приятно!