Всероссийский фестиваль телерадиокомпаний завершился в Дагестане

Малый зал Русского театра Махачкалы собрал участников пятого Всероссийского фестиваля «Голос Евразии», где были определены обладатели гран-при, а также озвучены победители различных номинаций. Так, лучшими признаны ГТРК Новосибирска и Тулы. ГТРК Дагестан среди телерадиокомпаний других субъектов тоже стал победителем в одной из номинаций. Подарки участникам вручили не только организаторы конкурса и мероприятия, но и различные ведомства республики.

Участие в вечере принял Султан Хамзаев, который поприветствовал гостей и выразил слова благодарности гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву.

Мероприятие прошло в атмосфере насыщенного культурного марафона.