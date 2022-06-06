Всероссийский фестиваль «Гринландия» под Кировом пройдет в очном формате

Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» имени И.Д. Кобзона в Кировской области пройдет в июле после двухлетнего перерыва в очном формате. Свое участие уже подтвердили народный артист РФ Олег Газманов, заслуженный артист РФ Сергей Трофимов и российский поэт-песенник Александр Шаганов, сообщается на официальном сайте фестиваля ( www .grinlandia.ru ). Фестиваль традиционно пройдет на поляне у села Башарово под Кировом 14 — 17 июля.

А в конце мая месяца оргкомитет фестиваля подвел итоги традиционного заочного конкурса «Гринландии». В текущем году он назывался «А я живу в России!» — эта строчка из песни сопредседателя жюри и большого друга «Гринландии», певца и композитора Сергея Трофимова стала одновременно и темой конкурса. Как сообщил организатор и идейный вдохновитель фестиваля «Гринландия», депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук, в нем приняли участие без малого 5,5 тысяч поэтов, авторов музыки и исполнителей. На сегодняшний день это самый масштабный заочный песенно-поэтический конкурс в стране.

В последний день мая жюри определило лауреатов заочного конкурса в каждой номинации.

А с 1 июня на официальном сайте «Гринландии» стартовало голосование за «Народного победителя» конкурса, которого выберут из числа дипломантов путем открытого голосования. Конкурсанты всерьез настроены на борьбу за главный приз, и очень нуждаются в вашей поддержке! Лауреаты и «Народный победитель» заочного конкурса традиционно получат возможность выйти на одну из фестивальных сцен.

– Сегодня песня как никогда нужна людям, чтобы согреть их души после 2-х лет пандемии и на фоне событий, которые происходят на Донбассе. Люди хотят объединить свои сердца, поддержать нашего Президента, ведь сила России, конечно же, в единстве, – говорит Олег Валенчук. – Мы верим, что фестиваль зажжет на творческом небосклоне новые яркие звезды, что будет отличная погода, что это будут незабываемые 4 дня для всех, кто приедет в Кировскую область на высокий берег реки Быстрица, Ждем всех на фестивальной поляне!