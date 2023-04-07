Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» – пройдет в Махачкале

Мероприятие пройдет 14 апреля, по адресу пр. И.Шамиля, 31 «г», Исторический парк «Россия – Моя история», с 13.00 до 17.00 часов.

Ярмарка объединит соискателей и работодателей от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Соискатели ознакомятся с возможностями повышения своих профессиональных компетенций, пройти переобучение по востребованной профессии, а также узнают о мерах господдержки при трудоустройстве или переезде в другой регион.

К проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях.

Участники ярмарки смогут пройти собеседование сразу с несколькими работодателями и не только трудоустроиться, но и спланировать собственную карьеру.