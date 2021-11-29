Всероссийская политическая Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведет прием граждан в Региональных общественных приемных

В соответствии с Решением Президиума Генерального совет Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 24 ноября 2021 года № ПГС-667/21 проведение декады приема граждан в Региональных общественных приемных Председателя Партии Д.А. Медведева и Местных общественных приемных Партии, приуроченного к двадцатилетию Партии будет проходить в период с 01 декабря по 10 декабря 2021 года ежедневно.

Прием граждан будет проводиться в Региональной общественно приемной с 10.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, д. 1.

В соответствии с п.2.в Указа Главы Республики Дагестан №196 о 17.11.2021г. граждане старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания, будут приниматься в дистанционном режиме.

Обращаться по следующим телефонам:

67-32-87; 67-83-72;

78-06-94; 67-30-51 или на адрес электронной почты: priem.pp05@mail.ru.