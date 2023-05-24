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Всероссийская неделя истории города Махачкалы

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Проект «Воспитай-патриота.РФ» в рамках патриотического воспитания популяризации истории культуры и традиций родной страны проводит «Всероссийскую неделю истории города Махачкалы», которая пройдет с 11 по 15 сентября 2023 года.

В рамках недели ведущие музеи познакомят школьников России с крупнейшим городом страны, расскажут об истории становления города от основания до наших дней, а также поведают о ключевых историях. Формат мероприятия дистанционный.

Все трансляции и видеоматериалы будут размещены на сайте vospitai-patriota.ru и, в указанные сроки, транслироваться на уроках в образовательных учреждениях.

Формат выступления возможен в видеозаписи или в прямом эфире. Официальный сайт проекта: vospitai-patriota.ru
Официальный e-mail проекта: info@vospitai-patriota.ru

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