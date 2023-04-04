Всероссийская конференция по вопросам цифровой трансформации строительной отрасли пройдет в Дагестане

6 апреля текущего года в городе Махачкале состоится Всероссийская отраслевая конференция «Строительный навигатор 2023. Курс на цифровизацию. Махачкала».

В мероприятии запланировано участие представителей Минстроя России, Главгосэкспертизы России, Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ «ФЦС»), отраслевых министерств и ведомств Республики Дагестан.

Участники конференции обсудят механизмы внедрения отечественного программного обеспечения и IT-стартапов в строительный комплекс Республики Дагестан. В рамках диалога между представителями органов власти и специалистами отрасли будут затронуты вопросы развития и внедрения ГИСОГД, цифровой трансформации в области проектирования, строительства и эксплуатации объектов капитального строительства, осуществления строительного контроля и государственного строительного надзора.

Напомним, что с 1 сентября 2023 года вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ», который обязывает уполномоченные на выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию органы власти вносить сведения о таких разрешениях в ГИСОГД до их выдачи. Это значит, что всех муниципалитетов и отраслевых ведомств ожидает цифровая перезагрузка и новый формат работы.

Градостроительные планы земельных участков и разрешения на строительство – лишь малая часть жизненно необходимых градостроительной сфере документов, которые создают профильные специалисты муниципалитетов. Вместе с тем, это и комфортные условия для застройщиков, так как для начала строительства объектов через личный кабинет будет возможно получить все необходимые разрешительные документы в электронном виде, а также отслеживать статус процессов

Демонстрацию возможных решений по цифровизации строительной отрасли обеспечат приглашенные разработчики.

Место проведения: проспект Имама Шамиля, дом 31 Г. Исторический парк «Россия – моя история».