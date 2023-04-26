Всероссийская акция «Научный полк»

Парук Дебиров родился в с. Чох Гунибского округа Дагестанской области. Один из первых профессиональных ученых-искусствоведов Дагестана. В 1936 г. окончил Индустриальный техникум, в 1937 г. был призван в ряды Вооруженных сил.

Участник Великой Отечественной войны, воевал на Юго-Западном фронте командиром минометного взвода. В 1942 г. попал в плен, 24 апреля 1945 г. советскими войсками был освобожден из плена и до ноября 1945 г. проходил фильтрацию и госпроверку, по их окончании был зачислен в Красную Армию и демобилизован.

В 1946 г. он поступил в Тбилисскую академию художеств на отделение художественной керамики. В декабре 1949 г. был арестован, ему инкриминировали пособничество немцам и осудили на 25 лет. В 1955 г. П.М. Дебиров был реабилитирован. В 1956 г. П.М. Дебиров окончил Тбилисскую академию художеств. Вернувшись в Дагестан, он поступил на работу в сектор этнографии Института истории, языка и литературы им. Г. Цадасы Дагестанского филиала АН СССР (с 1992 г. Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН), с 1973 г. и до последних дней жизни работал в ИЯЛИ ДНЦ РАН старшим научным сотрудником сектора (позже отдела) истории искусств.

В 1968 г. в Тбилисском государственном университете защитил кандидатскую диссертацию по резьбе по камню в Дагестане. Кандидат искусствоведения. Основные направления научно-исследовательской работы П.М Дебирова – архитектура, декоративно-прикладное искусство, живопись Дагестана, любительское творчество.

Работая в институте, он, в ходе неустанных поисков и многочисленных поездок в аулы, сумел собрать колоссальное количество полевых материалов по дагестанскому декоративно-прикладному искусству. В итоге ему удалось подготовить и издать ряд прекрасно оформленных и иллюстрированных монографий по дагестанскому искусству. В их числе работы по художественной резьбе по камню, резьбе по дереву, по архитектуре, по орнаментальному творчеству народов Дагестана. В его исследованиях содержится уникальный материал об исторических центрах ремесел, народных мастерах, дается оценка характера эволюции искусства резьбы по камню и по дереву, развитию орнаментальных мотивов на протяжении длительного исторического периода вплоть до середины 60-х годов ХХ века. Материалы, наблюдения и выводы П.М. Дебирова, касающиеся почти всех этапов истории дагестанского искусства, представляют собой основу для развертывания новых направлений искусствоведческих исследований по Дагестану.

П.М. Дебиров выступал с докладами на научных конференциях международного, регионального и республиканского уровней. Долгие годы участвовал в работе комиссии по присуждению Республиканских премий им. Г. Цадасы, художественного совета по декоративно-прикладному искусству Министерства местной промышленности ДАССР.

Заслуженный деятель искусств ДАССР (1987). Кавалер орденов Красной Звезды III степени, юбилейных медалей, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. На стене дома, где жил П.М. Дебиров, установлена мемориальная доска. П.М. Дебиров ушел из жизни не успев опубликовать свои последние труды. Они были посмертно изданы Институтом ЯЛИ при поддержке РГНФ.

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