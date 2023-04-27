Всероссийская акция « Георгиевская ленточка» под эгидой «Я помню! Я горжусь!» к 78 –летию Дня Победы стартовала в Хасавюртовском районе

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, более трех тысяч Георгиевских ленточек, будут розданы в Хасавюртовском районе.

Всероссийская акция 27 апреля стартовала в районе, где раздача символов Победы в Великой Отечественной войне проходит под девизом «Я помню! Я горжусь!».

В рамках акции сотрудники администрации и волонтеры Победы, взяли старт акции в администрации района, где приклепляли Георгиевские ленточки — символ военной славы к одежде, демонстрируя свое уважение ко всем героям — воинам, сражавшимся за Отечество. На площадке администрации района также была развернута Георгиевская ленточка размером 10х20 м.

Глава муниципалитета Арсланбек Алибеков, отмечая важность проведения патриотической акции как символа героического прошлого, величия страны и единения поколений, в своем обращении отметил, что каждый гражданин, патриот своей страны, кто помнит и уважает подвиг наших отцов и матерей, дедов и прадедов, прикрепит к груди Георгиевскую ленточку.

«В преддверии самого торжественного и волнительного праздника нашей страны – Дня Победы, уже доброй традицией стала акция “Георгиевская ленточка”. Мы не должны забывать, какой ценой советский народ одержал победу в самой страшной войне прошлого столетия. Сегодня мы прикрепляем к груди маленькую ленточку, выражаем признательность и благодарность тем, кто в жестоких сражениях отвоевал для нашего поколения Великую Победу. Акция пройдет до 9 Мая — Дня Победы», — сказал Арсланбек Алибеков.