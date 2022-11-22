В России стартует патриотическая акция «Единство духа», посвященная памяти заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Пускепалиса.

В ранках проекта «Культура Для школьников», федеральным наставником которого был Сергей Пускепатис, с 14 по 27 ноября 2()22 года патриотическая акция «Единство духа». Для участия нужно опубликовать пост на патриотическую тему в социальной сети «ВКонтакте» на своей открытой личной странице с хештегом #еДинствоДуха. Вместе с публикацией участник указывает в названии регион, свои фа-ИШ7ИЮ и имя, возрастную категорию и направление.

Сергей Пускепалис посвятил много трудов для развития творческого потенциала у школьников, приобщения их к историческим, культурным и нравственным ценностям, традициям своего народа, воспитания чувства национального достоинства и гордости. Пример его творчества стимулировал социальный оптимизм российского общества. Акция «Единство духа», как и творчество Сергея, продвигает идею патриотическотх) воспитания школьников, уважительное отношение к Родине, ее культуре и истории.

Акция проводится по пяти направлениям: художественное творчество (рисунок, фотография, видеоролик); вокал (соло, дуэт, ансамбль); танец/хореография (соло, дуэт, ансамбль); инструментальное творчество (соло, дуэт, ансамбль); художественное чтение.

Оцениваются участники трех возрастных категорий: 7 — 10 лет э, (1 —4-е классы); 1 1 — 14 лет (5 — 7-е классы); 15 — 17 лет (8 — 1 1-е юлассы).

По итогам Акции члены жюри отберут по l() лидеров из каждой катетории в соответствии с баллами, выставленными по критериям оценки выступлений. Лучшие работы будут размещены на портале культурадляшкольников.рф, а лидеры Акции получат сертификат участника, подарочные наборы от проекта культурадляшкольников.рф. Учителя, подготовившие лидеров, получат благодарственные письма от организаторов.

Официальная страница акции в социальной сети «ВКонтакте»: