Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» пройдёт в Дагестане в седьмой раз

Пройти всю процедуру ЕГЭ могут родители выпускников, представители правительства региона, органов исполнительной власти региона, администраций городов/районов, СМИ и другие.

Экзамен пройдет 25 марта, в 11:00, на базе 53-х пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Акция будет проходить по следующему сценарию:

11.00 — 11.30 — сбор СМИ и сопровождающих;

11.35 — 11.50 — пресс-подход;

11.50 — 12.00 — сдача личных вещей участниками экзамена;

12.00 — 12.30 — допуск через рамку металлоискателя в аудитории проведения экзамена;

12.30 — 12.40 — рассадка и инструктаж участников экзамена;

12.40 — 13.40 — написание работ;

13.40 — 15.40 всеобщее родительское собрание для родителей выпускников;

с 13.40 (параллельно с родительским собранием) — проверка работ, оглашение результатов (по желанию).

Каждый участник должен иметь при себе паспорт, черную гелиевую ручку.

Родители могут принять участие в акции зарегистрировавшись на сайте РЦОИ в разделе «Медиа» — «Объявления» либо перейти по прямой ссылке для регистрации. Зарегистрироваться можно до 23 марта.