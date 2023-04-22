Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдёт в новом формате

Всероссийская акция «Бессмертный полк» выйдет за пределы привычного формата проведения. Об этом сообщили 18 апреля на пресс-концеренции МИА «Россия сегодня».

В целях безопасности, шествие в этом году не пройдёт в привычном формате. В связи с этим «Бессмертный полк» будет организован в других формах. Например, впервые пройдёт «Бессмертный полк для автомобилистов», в рамках которого водители прикрепят портреты своих ветеранов к заднему стеклу машины. Кроме того, пешеходам и тем, кто праздничный день проведёт на работе, предлагается прикрепить распечатанный портрет к одежде. Празднично оформить портрет можно через специальный онлайн-конструктор на сайте Бессмертного полка России.

Также акция пройдёт на интернет-ресурсах акции. Желающие могут направить фотографии и рассказы о ветеранах организаторам БП. Всё они будут размещены на сайте: polkrf.ru.

Кроме того, на пресс-концеренции было предложено россиянам заменить свои аватарки в социальных сетях на фото участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, партизана, пионера-героя или участника специальной военной операции.

Ещё один новый формат — акция «Стена памяти», к участию в которой приглашаются образовательные организации, предприятия, общественные и культурные пространства. Они могут разместить на своём объекте целую «стену» из фотографий ветеранов.

Стоит отметить, что помимо перечисленного в рамках акции «Бессмертный полк России» планируются встречи с ветеранами, создание тематических видеооткрыток и многое другое.