Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» прошла в Дагестане

Дагестан присоединился к Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Стартовало шествие в аллее Олимпийцев парка Ленинского комсомола столицы и обошло по периметру весь сквер. Организаторами мероприятия выступили Минздрав РД, Республиканский центр общественного здоровья и медпрофилактики и Спорткомитет города.

Главная цель – привлечь внимание максимального числа граждан к выбору и ведению здорового образа жизни, повышению двигательной активности. Участниками ее стали как медработники, студенческая молодёжь, так и жители города старшего возраста.

Для правильного подсчета шагов участники могли воспользоваться мобильным приложением «Человек идущий».

Проведение акции осуществлялось в соответствии с рекомендациями, направленными «Лигой здоровья нации» всем организаторам (муниципалитетам и общественным объединениям).

Все зарегистрированные участники получили сертификаты и в конце мероприятия сфотографировались на память.