Минэкономразвития России в соответствии с Планом мероприятий по популяризации добровольчества, деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительности, утвержденного Правительством Российской Федерации 19 июня 2019 г. № 5377п-П44, приглашает поддержать Всемирный день благотворительности #ЩедрыйВторник, который пройдет 30 ноября 2021 г.

#ЩедрыйВторник – это информационная кампания, целью которой является развитие культуры благотворительности и добровольчества на основе сотрудничества представителей некоммерческого сектора, бизнеса, средств массовой информации и местных сообществ.

Учитывая, что в 2021 году #ЩедрыйВторник проводится 30 ноября, мероприятия в рамках инициативы рекомендуется проводить в период с 20 ноября по 4 декабря 2021 года.