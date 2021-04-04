Всемирный день аутизма отметили в Махачкале акцией «Зажги синим»

С целью привлечения внимания к проблемам людей, страдающих аутизмом, перед Аварским театром города Махачкалы ДРООПИ «Жизнь без слез» была организована акция «Зажги синим». Здесь гостям рассказали о том, что такое аутистическое расстройство, также здесь прошла выставка работ детей-аутистов и мастер-классы по квилингу и аквагриму.

Акция прошла по инициативе ДРООПИ «Жизнь без слез», руководителем которой является Айшат Гамзаева, при поддержке Аварского музыкально-драмматичечкого театра, Центра развития добровольческих инициатив и Уполномоченного при Главе РД по защите семьи и прав ребёнка.