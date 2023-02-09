Всем семьям погибших военнослужащих в Дагестане оказана финансовая поддержка

Всем семьям погибших военнослужащих в Дагестане оказана финансовая помощь.

Директор социального фонда «Все вместе» оказывают финансовую помощь военнослужащим.

Дагестанский региональный фонд «Все вместе» был создан по поручению Главы республики 30 марта и утвержден Постановлением Правительства Республики Дагестан.

В основные уставные цели и задачи создания этого фонда входит оказание помощи семьям погибших военнослужащих и некоторых граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

Через Фонд каждой семье выделяется 1 млн 250 тысяч рублей, речь идет только о республиканских выплатах – не считая федеральных. Также мы же помогаем со сбором документов.

Кроме того, органами социальной защиты на местах, подведомственными учреждениями Минтруда РД организовано ежемесячное посещение домов военнослужащих, а некоторые семьи посещаются и 2-3 раза в месяц. Во время этих посещений учитываются все их просьбы и пожелания. То есть, я могу уверенно сказать, что ни одно заявление не останется без внимания.

На счета Фонда было около 500 млн рублей, это порядка 300 млн рублей, выделенных из резервного фонда Правительства РД и около 200 млн рублей, которые собрали меценаты, депутаты, учреждения, коллективы.

Пополнить данный счет может каждый желающий.

Расчетный счет Фонда открыт в Сбербанке. Реквизиты счета: 40603810860320000003.

Источник: http://www.e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/vsem-semyam-pogibshikh-voennosluzhashchikh-v-dagestane-okazana-finansovaya-podderzhka.html