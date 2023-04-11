Всего один застройщик Дагестана вошел в топ-100 рейтинга страны

По данным Единого ресурса застройщиков, ситуация в строительном комплексе Дагестана далека от идеала.
По всем нормам и правилам в республике строит небольшое число компаний. В топ-100 вошла лишь компания СК Сити Строй Холдинг, которая одновременно возводит 4 жилищных комплекса.
Уже следующая после нее компания из Дагестана, согласно рейтингу, «СК Новый город» расположена лишь на 426 строчке.
Также в первой сотке нет ни одного застройщика из Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании.
На 15 месте расположен застройщик из Ставропольского края – ГК «ЮгСтройИнвест».