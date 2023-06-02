Всегда с уважением вспоминаю своих сослуживцев

Уже больше двух месяцев по всей стране проходит весенний призыв. По официальным данным, в рамках весенней кампании планируется призвать в ряды Вооруженных Сил России почти сто пятьдесят тысяч человек.

По сравнению с прошлогодними показателями, количество призывников этом году увеличится на двенадцать тысяч человек. Под весенний призыв подпадают молодые люди от 18 до 27 лет, раннее не проходившие срочную службу.

О своей службе в рядах Российской армии рассказал сотрудник нашей газеты Абдурахман Манафов.

«Я отслужил в рядах Советской Армии в 1975-1977 годах в группе советских войск в Германии. Годы службы дали мне огромный опыт, который я по сей день с удовольствием использую в своей жизни. Армия учит быть дисциплинированным. Нужно всегда помнить, что когда вы становитесь на защиту своей Родины, за вашей спиной ваша страна и ваши родные, для которых вы теперь верный защитник.

Добросовестное исполнение этого долга является любовью к Родине и проявлением патриотизма. Я часто на досуге листаю свой дембельский альбом и с теплотой и уважением вспоминаю своих сослуживцев», – отметил Манафов.

Луиза Гусукаева