Историко-патриотический уголок силами учителей и учащихся создан в школе села Хутхул. Инициатором данного мероприятия выступила завуч по воспитательной части школы Тамила Гададова. По словам педагога, создание такого артефактного панно было обусловлено воспитательными задачами, чтобы дети воочию могли ознакомиться с предметами старины, без которых не обходился быт наших предков.

Основанием всей декорации стал традиционный ковер. Яркий сумах поистине лучшая огранка для любой экспозиции. С исконно этнической символикой, ковер изначально главный герой этой картины. Его дополняет статный кувшин для воды, круглая лампа-керосинка, фонарь, кухонная утварь, предметы сельскохозяйственных работ. Все это собиралось в рамках создания школьного музея, однако из-за отсутствия помещения все эти предметы хранились в учительской или в классах.

Панно позволило объединить их, создав культурный объект, вокруг которого на каждой перемене собираются дети.

Создание уголка не было спонтанным, предварительно детям было дано задание подготовить иллюстрации о республике, лучшие из них были включены в объект.

Здесь присутствует и выставка книг как о Дагестане, так и об истории Агульского народа, сборники его поэтов, исследователей. Каждый желающий может в свободное время поближе познакомиться с историей родного края.

Также в арт-объект включены фотографии известных деятелей республики. Здесь герои СССР, герои России, известные поэты, писатели, спортсмены. Также представлены государственные символы России и Республики Дагестан и многое другое.

За дни существования исторический уголок стал центром притяжения как детей, так и педагогов. Хочется остановиться на минутку и сразу все рассмотреть. Но здесь ни один объект не является случайным: все нацелено на то, чтобы воспроизводить целостный образ нашей республики и родного Агула. Ведь не только природа является нашим достоянием. Сколько прекрасных рукотворных объектов в Дагестане! Как звонки и мелодичны ее песни! Все символы родного края делают его узнаваемым из тысяч других. Однако главным достоянием республики являются ее жители. Хранить и беречь традиции, аккумулировать и передавать их другим – это ли не главный путь в сохранении истории родного края?

Прошлое и настоящее неразрывно связано. Адаты и традиции – большая ценность на Кавказе. Этот арт-объект для наших школьников как мостик в прошлую жизнь, нить знаний и образов, которая в последствии будет передана другим поколениям.

Алена Магомедова