Все силы — на процветание и благо республики

Сегодняшний день является для жителей Дагестана важным и особенным днем. Сергей Алимович Меликов большинством голосов парламента избран Главой Республики Дагестан. Депутаты Народного Собрания РД доверили Сергею Алимовичу в дальнейшем руководить нашей республикой.

За время работы врио Главы РД Сергей Меликов сделал очень многое, чтобы те проблемы, которые накопились в регионе, были решены в ближайшее время. За год своей работы Сергей Алимович показал себя грамотным руководителем, который интересуется жизнью каждого дагестанца и, учитывая их интересы, выстраивает линию своей деятельности на этом посту. Его рабочие визиты по республике дали не только свои положительные результаты, но и вселили в наши сердца надежду, что жизнь в республике улучшится.

В своем выступлении на 2 сессии депутатов Народного Собрания Республики Дагестан Сергей Меликов называет самые актуальные для республики проблемы – низкие зарплаты, проблемы энерго-газоснабжения, неподготовленность ЖКХ к зиме и другие. За время своей работы на посту Главы РД Сергей Меликов вышел на системный уровень их решения, наметил планы на последующие годы. Он привел слова Президента России Владимира Путина: «Время ожиданий закончилось, настало время действий». И эти слова сегодня касаются и нашей республики.

— На 2022 год на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан предусмотрено более 2 млрд рублей, в рамках РИП возводится 396 объектов образования, ветеранам ежемесячные выплаты увеличены в 10 раз, со следующего года в два раза увеличивается норма предоставления жилья для детей-сирот, — отметил Сергей Алимович.

В республике запущена работа Центра управления регионом. Каждый житель республики может рассказать о своих проблемах и может быть уверен, что будет услышан.

Я думаю, сегодня депутаты Народного Собрания Республики Дагестан проголосовали за человека, который поведет Дагестан правильным курсом, будет работать на благо республики и его жителей. Сегодня они проголосовали за будущее Дагестана. Я уверена, что на своем посту Сергей Меликов все силы республики обратит на процветание и благополучие нашей многонациональной республики.

Г.Бекмуратова, член Союза писателей России.

Источник: Голос степи