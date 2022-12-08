Все сезонные полевые работы в Дагестане проведены вовремя

Об этом руководителю республики доложил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Мухтарбий Аджеков.

Общая площадь посевов составила 372 тыс. га, что на 12,3 тыс. га больше, чем в 2021 году.

В оборот вовлечено 5,4 тыс. га неиспользуемой ранее пашни.

Аграрии республики закупили 262 единицы сельхозтехники, что составляет 105% к показателю прошлого года.

Сегодня в республике практически завершена уборочная кампания, по производству основных видов продукции наблюдается положительная динамика.