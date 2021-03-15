Все села Агульского района включены в перечень населенных пунктов, в которые до 2025 года будет проведен газ

Сегодня, 15 марта, в администрации Агульского района под руководством главы муниципалитета Закира Каидова прошло еженедельное совещание. С докладом по обстановке в сфере здравоохранения выступил главврач Агульской ЦРБ Рамис Курбанмагомедов. В своем выступлении он отметил необходимость активного участия каждого жителя муниципалитета в прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день первый этап вакцинации прошли 117 человек. Из них медработников — 43 человека, работников образовательных организаций — 18 человек, сотрудников ОМВД — 29 человек, муниципальные служащие — 23 человека, представители МЧС — 4 человека. Кроме этих организаций, остальные не прививаются», — руководитель Агульской ЦРБ тем самым попросил главу муниципалитета повлиять на ход вакцинации.

Комментируя доклад представителя здравоохранения, Закир Каидов отметил, что вакцинация касается не только тех людей, которые уже прошли ее первый этап, но и всех жителей муниципалитета, у кого нет противопоказаний для проведения прививки.

«В муниципалитете 2216 человек, подлежащих вакцинации. Из поступивших к нам 150 доз, неиспользованными осталось 33 дозы. Все, кто у нас вакцинировался — живые, здоровые. Если ваш лечащий врач не видит никаких противопоказаний, то проблем в получении вакцины нет», — подчеркнул Каидов.

Далее руководитель района рассказал о состоянии дел в проведении газификации в муниципалитете. «Проектирование мы закончили. В этом году ожидаются строительно-монтажные работы подводящего газопровода. Кроме того, в текущем году будут заложены финансовые средства на проектно-сметную документацию разводящих сетей. В проекте Газпрома все населенные пункты включены в перечень, где до 2025 года будет проведен газ. Начнут с райцентра и с крупных населенных пунктов. Надеемся, что газификация у нас в этом году будет. Также письмом мы обратились по нашим аварийным школам. У нас все школы 1930-х гг. Все школы строить они сразу не могут. Поэтому будут включены Тпигская школа и детские сады в селах Рича и Буркихан. Эти три объекта нам обещали поддержать и включить в республиканский инвестиционный проект», — заключил Закир Каидов.

Камиль Мирзоев