Все народы Дагестана встретили Навруз-байрам у Русского театра

В рамках празднования 100-летия ДАССР на площадке перед Русским театром отпраздновали весенний народный праздник «Навруз».

Инициировали мероприятие Минкультуры РД и Дом народного творчества республики при поддержке администрации города.

Праздник весны отличается тем, что народ готовит национальные блюда, одевает национальную одежду, воспроизводит национальные обычаи и разжигает костры.

Стоит отметить, что в празднике приняли участие все национальности республики, которые поделились тем, как у них называют этот праздник, угостили гостей мероприятия своими национальными блюдами, продемонстрировали песни и пляски.

Также зрители увидеи театрализованные постановки в исполнении каждого коллектива.