Общество

Все на субботник!

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Жители Кизилюртовского  района сегодня с самого утра принимали участие в традиционном республиканском субботнике.
Экологическая акция была объявлена  по поручению главы  муниципалитета Рустама Татарханова.

Так, сегодня заместитель главы администрации Кизилюртовского района Ислам Магомедов провел объезд  сельских поселений Гадари, Зубутли- Миатли, Кироваул, Чонтаул и Акнада по проведению весеннего субботника.

На субботник вышли работники сельских администраций, коллективы всех муниципальных учреждений и организаций, представители общественности, медицинские работники, воспитатели детских садов, учителя и учащиеся школ, жители района.

Весенняя уборка началась  со дворов и прилегающих территорий всех участников акции. А затем выдвинулись на разделённые между собой участки дорог, общественные территории. Была привлечена специальная техника для уборки мусора.

Участники акции, объединённые общей целью, были настроены решительно и работали с позитивом. И снова все могли наблюдать, как легко и много может сделать единство и сплочённость жителей.

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