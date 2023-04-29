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Все мемориалы Великой Отечественной привели в порядок в Кумторкалинском районе во время Всероссийского субботника

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Кумторкалинский район сегодня присоединился ко Всероссийскому субботнику.

Акцию поддержали тысячи жителей муниципалитета. Помимо санитарной очистки самих населенных пунктов, в районе привели в порядок все памятники и мемориалы Великой Отечественной войны, многие из которых закреплены за школами.

«За историей ведь тоже надо ухаживать. Каждый мемориал — это память. А для того, чтобы память не подводила, нужно вспоминать и повторять. Сегодня мы проводим не просто субботник. Для детей это урок истории, урок памяти», — сказал руководитель района Айнутдин Зиявутдинов.

Вместе с наставниками ребята не только красили и приводили в порядок мемориалы, но присутствовали на своеобразном уроке истории и патриотизма.

«Для нас стало доброй традицией ежегодно приводить в порядок воинские захоронения», — рассказал ученик Коркмаскалинской школы №2 Акай Атаев — «Мы гордимся нашей историей, нашими предками», — отметил школьник.

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