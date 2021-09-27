Все больше туристов посещают Агульский район

Сегодня, 27 сентября, под руководством главы Агульского района Закира Каидова прошло очередное еженедельное совещание.

Об оперативной обстановке в муниципалитете в сфере здравоохранения рассказал главврач Агульской ЦРБ Магомедзагид Багаудинов, который сообщил о ходе вакцинации в муниципалитете и о несчастном случае с туристом на территории между селами Рича и Чираг. «Вчера мероприятия были в Рича и где «Белая речка». В результате неудачного падения с мотоцикла один из туристов получил перелом голени. Загипсовали, все зависящее от нас мы сделали», — проинформировал Багаудинов.

Этот инцидент и приезд большого числа мотоциклистов в муниципалитет в текущем году прокомментировал Закир Каидов. Как отметил глава муниципалитета, это связано с тем, что в прошлом году Агульский район был включен в реестр туристических туров. «В прошлом году мы включили наш район в реестр туров туристических. Поэтому все эти мотоциклисты, туристы, которые любят экстремальные поездки, они выбирают интересные им маршруты. Поток будет еще больше. Поэтому нам нужно быть готовыми к любым ситуациям, в том числе и наши службы МВД, здравоохранения и другие. У этих людей впечатления о поездках в том числе будут складываться и по нашей с вами реакции и работе. Турист – это человек, который приносит популярность, дополнительный заработок. Поэтому к ним нужно относиться максимально корректно, чтобы он мог себя чувствовать комфортно», — сказал глава района.

Об оперативной обстановке по линии соблюдения правопорядка рассказал представитель ОМВД по Агульскому району Мухсин Шабанов. Он сообщил, что за текущую неделю зарегистрирован случай управления автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и что материалы дела направлены в суд.

По этому и подобным случаям, обращаясь к представителю правопорядка, глава муниципалитета призвал наказывать таких нарушителей по всей строгости закона. «Нетрезвый водитель – это преступник, который рискует не столько своей жизнью, а жизнью других людей. Кто бы он ни был, чей бы родственник не был, не надо прикрывать это, наказывайте по всей строгости. На что-то внимание можно не обратить, но если человек в нетрезвом состоянии садится за руль, риск преступления большой», — предупредил Каидов.

В ходе совещания более подробно Закир Каидов остановился на вопросе проведения совместной работы всеми организациями в муниципалитете, чтобы была видна общая работа. Он сообщил, что все это понимают, но приходится сталкиваться с мелкими недоработками, которые в последующем сказываются на результатах совместной работы.

Камиль Мирзоев