Все больше россиян проведут зимние каникулы в Дагестане

Минтуризма готовит программу для приезжающих на Новый год «Зима в Орлином крае». Все больше россиян предпочитают внутренний туризм и выбирают для своих каникул Дагестан.

В республике есть все для отдыха туристов: море, горы, народные промыслы, вкусная еда. Приезжают из Центральной России, Сибири и Дальнего Востока.

В республике можно развивать до уровня крупных туристических государств все виды туризма: пляжный, горнолыжный, экстремальный, экологический, исторический, сельский, лечебно-оздоровительный, гастрономический и рыболовно-охотничий.