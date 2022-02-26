Общество, Политика

ВС Украины провоцируют обстрелы мирных жителей

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Руководитель муниципального штаба ДРО ВОД «Волонтеры Победы» по Махачкале Ажий Абиева прокомментировала происходящее на Украине: 

– Я полностью поддерживаю политику России в отношении ЛНР и ДНР. И хочу отметить, что власти нашей страны проявляют гуманность в отношении сдавшихся украинских военных, дают им возможность вернуться к своим семьям. 

Чего не скажешь о действиях вооруженных сил Украины, которые не дают мирному населению покинуть города, перекрыли выезды, прикрываются людьми как живым щитом. Украинские танки давят гражданские машины. Украинские саперы взрывают мосты вместе с едущими по ним автомобилями. А украинские военные ведут обстрелы из жилой застройки, провоцируя российскую армию на ответный огонь. Отмечаются даже многочисленные столкновения мирных жителей с представителями силовых структур на блок-постах. 

Это очень подло по отношению к своему же народу. 

В то же время украинские СМИ дезинформируют население, выставляют Россию агрессором, хотя это не так. 

Источник: https://md-gazeta.ru/oficialno/109014

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